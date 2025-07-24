Bahçelievler'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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D-100 kara yolunda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.

Bahçelievler'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda seyir halindeki Can B. isimli sürücünün kullandığı 34 CYB 174 plakalı otomobil, önde seyreden 34 NGJ 543 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Can B.'nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada Can B, Ali Y, Berat Çağlayan B. ve Selahattin B. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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