Bahçelievler'de Trafik Engelleme Yapan Sürücülere Cezalar Kesildi

Bahçelievler'de, araçlarıyla konvoy yaparak trafik akışını engellediği belirlenen 3 sürücüye toplamda 14 bin 83 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de, Merkez Mahallesi'ndeki bir caddede bazı sürücülerin araçlarıyla konvoy yaparak trafik akışını engellediğine yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.G, R.İ. ve E.U. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere Karayolu Trafik Kanunu'nun, "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "yayaların trafiği engelleyecek hareketlerde bulunması", "saygısızca araç kullanmak", "muayenesiz araç kullanmak", "hız sınırının altında sürmek" ve "sigortasız araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 14 bin 83 lira idari para cezası kesildi.

Sürücülerden E.G. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.