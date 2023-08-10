Bahçelievler'de Temel Kazısı Sırasında Bina Hasar Aldı

BAHÇELİEVLER'de dün gece saatlerinde bir bina, bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında hasar aldı. Binadan duyulan sesler üzerine belediye ekipleri, binayı boşalttı. Bina sakinleri ise belediyeden gelecek kararı bekliyor.

Şirinevler Mahallesi, Hasan Tahsin Sokak'ta dün gece saatlerinde bir inşaatın temel kazısı sırasında, inşaatın yanında bulunan binadan sesler gelmeye başladı. Yapılan incelemenin ardından 8 katlı bina, zabıta ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı. Bina sakinleri ise incelemerin ardından çıkacak kararı bekliyor.

İNSAN HAYATINA RESMEN KASTETMEK BU

Binada yaşayan ve işteyken haberi olduğunu söyleyen Ayhan Öz, Bu olaydan önce belediye bu kişilere burada izin vermedi. Kendileri 'direkt yapacağız' dediler ve kasten böyle bir şey yapmaya kalkıştılar. Olanlar ortadadır. İnsan hayatına resmen kastetmek bu. Burada 17 daire bulunuyor. Hepsi doluydu, bugün incelemeler yapılacak. dedi.