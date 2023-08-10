Bahçelievler'de Temel Kazısı Sırasında Bina Hasar Aldı

Bahçelievler'de bir binanın bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında, bina hasar aldı. Binadan duyulan sesler üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri binayı boşalttı. Olayın yaşandığı sokak ise trafiğe kapatıldı.

BAHÇELİEVLER'de bir binanın bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında, bina hasar aldı. Binadan duyulan sesler üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri binayı boşalttı.

Olay, Şirinevler Mahallesi, Hasan Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında, inşaatın yanında bulunan binadan sesler gelmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından 8 katlı bina, zabıta ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayın yaşandığı sokak ise trafiğe kapatıldı. Tahliye edilen vatandaşların geceyi yakınlarının yanında geçireceği, bir kişinin ise belediyenin misafirhanesine yerleştiği öğrenildi.