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Bahçelievler'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bahçelievler'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bahçelievler'de refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bağcılar Caddesi'nde Murat Ü. idaresindeki 34 CYD 620 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin otomobilden çıkardığı yaralı Murat Ü. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan sürücünün ağabeyi Adnan Ü. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Bahçelievler'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Bahçelievler, Bağcılar, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Haberler

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