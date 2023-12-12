Bahçelievler'de Sürücü Hatası: İki Öğrenci Son Anda Kurtuldu

Bahçelievler'de aracını park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki lise öğrencisi, aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'de aracını park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki lise öğrencisi, aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 08.40 sıralarında, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aracını park etmeye çalışan sürücü, geri geldiği sırada fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyerek okula giden iki lise öğrencisi, kendilerine doğru gelen aracı aracı son anda fark ederek hızlı adımlarla ezilmekten kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.