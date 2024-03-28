Bahçelievler'de Şüpheli Cinayet

Bahçelievler'de, bir kişiyi bıçaklayıp öldürdükten sonra varile koyup yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Kocasinan'da bir binanın bodrum katındaki iş yerinden duman kokusu gelmesi nedeniyle çevredekiler durumu polise bildirdi.

İş yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de varil içerisinde yanmış bir cesedin olduğunu tespit etti.

İncelemede, iş yerinin içinde ve koltukta kan lekeleri bulunduğunu belirleyen ekipler, yapılan aramada kanlı bir bıçak ele geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesedin Mustafa Bayraktar'a (39) ait olduğu belirlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi B.T'yi (22) gözaltına aldı.

B.T'nin polisteki ifadesinde, babasının arkadaşı olan maktulü annesine sarkıntılık ettiği için bıçaklayıp öldürdüğünü öne sürdüğü kaydedildi.