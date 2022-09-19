Bahçelievler'de sünnet ettirilen 885 çocuk için şölen düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 885 çocuk ve aileleri için sünnet şöleni düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 885 çocuk ve aileleri için sünnet şöleni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen şölende, çocuklar için animasyon gösterileri ve yarışmalar yapıldı. Şölende, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şölende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, geleneksel hale getirdikleri etkinlikle çocukları sevindirmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu yıl 885 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirten Bahadır, ayrıca ilçede okuyan 63 bin öğrenciye de kırtasiye yardımında bulunduklarını kaydetti.

Şölen şarkıcı Yusuf Güney'in konseri ile tamamlandı.