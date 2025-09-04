Bahçelievler'de Zabıta Silahlı Saldırıya Uğradı

BAHÇELİEVLER'de, zabıta olarak çalışan kişi, sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan zabıta hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, zabıta olduğu öğrenilen kişi, sokakta yürürken henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu kişi ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüdü. Kimliği belirsiz kişi, zabıtaya silahla ateş ederek geldiği taksi ile olay yerinden kaçtı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak çalışma yaptı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.