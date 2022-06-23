Son dakika haberi: Bahçelievler'de sokağı savaş alanına çevirdi

BAHÇELİEVLER'de geçen hafta babasını kaybettiği öğrenilen Bahattin T., dün akşam saatlerinde sokak ortasında bağırmaya başladı. Çevredeki apartman sakinlerinin tepki göstermesi nedeniyle, kavga çıktı. Kendisini evine kilitleyen Bahattin T., bir süre sonra sinir krizi geçirerek, eşyaları pencereden sokağa fırlattı. Özel hareket polisinin müdahale ettiği olayda, evin kapısı kırılarak Bahattin T. gözaltına aldı.

Mahmutbey Caddesi 15. Sokak'ta dün akşam saatlerinde, isminin Bahattin T. olduğu öğrenilen bir kişi bağırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta babasını kaybettikten sonra, işinden de ayrıldığı ve bunalıma girdiği öne sürülen Bahattin T.'ye, çevredekiler tepki gösterdi. Bazı apartman sakinleri Bahattin T.'ye saldırmaya çalıştı. Evine giren Bahattin T., sinir krizi geçirdi. Evde bulunan televizyon, sandalye, tabak gibi eşyaları pencereden sokağa attı. Bahattin T.'nin eşi ve 3 çocuğu ise komşulara sığındı. Bahattin T. daha sonra balkona çıkıp silahla ateş etti. Bir türlü ikna edilemeyen Bahattin T., özel harekat polisinin müdahalesiyle, evin kapısı kırılarak gözaltına aldı.

"KARŞI TARAFTA OTURANLAR SİNİRLENDİRDİ"

"BEN BUNALIMDAYIM BABAM ÖLDÜ GİBİ ŞEYLER SÖYLEDİ

"ÇOCUKLARI KORKTU BEN EVİME ALDIM"

Gözaltına alınan Bahattin T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel