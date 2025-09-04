Bahçelievler'de Zabıta Memuruna Silahlı Saldırı

Bahçelievler'de bir zabıta memuru uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak'ta zabıta memuru olduğu öğrenilen bir kişi evine doğru yürüdüğü sırada daha önceden aralarında husumet bulunan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda zabıta memuru yaralanırken, şüpheli 34 TFG 42 plakalı taksiyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, yaralı sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.