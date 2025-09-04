Haberler

Bahçelievler'de Zabıta Memuruna Silahlı Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de bir zabıta memuru uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Bahçelievler'de bir zabıta memuru uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak'ta zabıta memuru olduğu öğrenilen bir kişi evine doğru yürüdüğü sırada daha önceden aralarında husumet bulunan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda zabıta memuru yaralanırken, şüpheli 34 TFG 42 plakalı taksiyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, yaralı sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!

Babanın kızını tüfekle vurduğu an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.