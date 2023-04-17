BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - 2

BAHÇELİEVLER'de kıraathanelere girerek bir kişiyi aradıklarını söyleyen silahlı grup aradıkları kişiyi bulamayınca çevreye rastgele mermi yağdırdı. Olay yerinde bulunan polisin karşılık vermesiyle silahlı çatışmaya dönen olay sonrası şüpheliler kaçtı. Silahlı çatışma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay saat 00.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Şimşek Sokak'ta meydana geldi. Sokağa beyaz bir otomobille gelen grup iddiaya göre kıraathanelere girerek Hasan isimli bir kişiyi aradıklarını söyledi. Aradıkları kişiyi bulamayan grup daha sonra ellerine aldıkları silahlarla sokakta rastgele ateş etmeye başladı. Şüphelilerin çevreye ateş ettiği esnada olay yerinde bulunan bir polis memuru, şüphelilere karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken kurşunlar sokakta bulunan bazı işyerlerine ve araçlara isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağın tamamen kapatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, sokakta 47 boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.