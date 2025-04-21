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Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: İki Genç Ağır Yaralandı

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: İki Genç Ağır Yaralandı
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Bahçelievler'de maskeli dört kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 18 ve 17 yaşındaki iki genç, boyun ve başından ağır yaralandı. Olayla ilgili polis çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yüzlerinde maske olan 4 kişi, sokak üzerinde bulunan Ş.E.A. (18) ve B.S'ye (17) silahla ateş açtı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği B.S. boynundan, Ş.E.A. ise başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandıkları belirlenen 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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