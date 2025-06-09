Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bahçelievler'de, eğlence mekanı önünde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran'da gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi İncesu Sokak'taki eğlence mekanı önünde bekleyen gruba bir şüpheli tarafından silahla ateş edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Saldırıda bir kişinin bacağından yaralandığını belirleyen ekipler, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı anı ise cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin eğlence mekanı önünde duranlara silahla ateş edip kaçması, bacağından yaralanan kişiye de çevredekilerin müdahale etmesi yer aldı.