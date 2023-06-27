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Bahçelievler'de silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Bahçelievler'de silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Çobançeşme Mahallesi Aladağ Sokak'ta gerçekleşen silahlı saldırıda Ö.D. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi Aladağ Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Ö.D. başından ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye götürülürken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

?Zanlı ya da zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

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