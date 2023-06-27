Bahçelievler'de silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Çobançeşme Mahallesi Aladağ Sokak'ta gerçekleşen silahlı saldırıda Ö.D. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.