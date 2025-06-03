Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı
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Bahçelievler'de motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişinin yaralanmasının ardından, gözaltına alınan beş zanlıdan üçü tutuklandı. Şüphelilere ait ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bahçelievler'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bahçelievler'de 17 Mayıs'ta yolda yürüyen bir kişi, motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürürken, Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganların Zeytinburnu'na kaçtığını belirledi.

Şüphelilerin adresini tespit eden ekiplerin düzenlediği operasyonda, E.D. ve A.A. yakalandı. Bu kişiler, emniyetteki sorgularında saldırıyı E.Ç. ve E.G'nin düzenlediğini söyledi.

Polis, E.Ç. ve E.G'yi Bakırköy'deki bir adreste, saklanmalarına yardımcı olan V.G. ile birlikte yakaladı.

Evde 1 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ve 7 gram uyuşturucu madde ele geçiren polisler, apartman içinde yaptıkları aramada ise çöp kovasına saklanmış 1 ruhsatsız tabanca daha buldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, yakalanacağını anlayan şüphelilerden birinin, ruhsatsız tabancasını çöp kovasına gizlediği görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.D. ve A.A. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen E.Ç, E.G. ve V.G. ise çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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