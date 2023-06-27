Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Çobançeşme Mahallesi Aladağ Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen Ö.D.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ö.D. başından ağır yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Ö.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Ö.D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel