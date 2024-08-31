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Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bahçelievler'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Özgür EREN/ BAHÇELİEVLER'de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahamutbey Caddesi'nde dün saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı 2 kişi silahla ateş etmeye başladı. Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosikletteki iki kişiden birinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1 kişi de yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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