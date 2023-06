Bahçelievler'de silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

BAHÇELİEVLER'de bir kamyonetin içinde sohbet eden Berkay Ö. ile Barış Tosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Berkay Ö. üzerinde bulunan silahla Barış Tosun'a 4 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Barış Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Berkay Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatırken cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 06.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Basın Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kamyonetin içinde sohbet eden Berkay Ö. ile Barış Tosun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kamyonetten inen Berkay Ö. arkadaş oldukları öğrenilen Barış Tosun'a silahla 4 el ateş etti. Bir süre aracın etrafında dolaşan Berkay Ö. yaya olarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Barış Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri Berkay Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatırken, Barış Tosun düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Barış Tosun'un hayatını kaybettiği olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halinde ki kamyonetten Berkay Ö.'nün indiği, Barış Tosun'un kamyonetten inerek kaçmaya çalıştığı ve iki otomobilin arasında yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca, kamyonetin etrafında bir süre dolaşan Berkay Ö.'nün yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı da görülüyor.

BARIŞ ARKADAŞIMIZA 3 MERMİ İSABET ETMİŞ

Tosun'un cenazesinin defnedilmesinin ardından evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Barış Tosun'un arkadaşı Mert Matras, Olay Basın Sitesi'nde meydana geliyor, cuma günü sabaha karşı saat 06.00'da gerçekleşiyor. Berkay adlı şahıs, Barış arkadaşımızla araç içerisindeyken bir tartışma yaşanıyor, bu tartışmadan hemen sonra hızlıca araçtan inip Barış arkadaşımızın üzerine 4 el ateş ediyor, 3 tane mermi kendisine isabet ediyor. Vücudunda altı tane delik oluşuyor. Bu sabah da, sabaha karşı vefat haberini aldık. Kardeşimizi toprağa verdik dedi. Yakup Katınç ise, Üzüntülüyüz. Kardeşimize yapılan büyük bir haksızlık, hak etmediği bir şeyi yaşadı. Düşüncemiz şu an onun bir an önce yakalanması. Emniyet güçleri de, biz de aynı şekilde, emniyet güçlerimize yardımcı olmak için peşindeyiz. Arıyoruz her yerde, sokak sokak baktırıyoruz. Bizim için önemli olan şey, onun bir an önce yakalanması, o yakalandığında içimiz biraz daha serinleyecek. Kardeşimiz biraz daha rahat edecek o toprağın altında ifadelerini kullandı.

15 YILLIK ARKADAŞI BARIŞ TOSUN'U ANLATTI

Barış Tosun'un 15 yıllık arkadaşı olan Ferhat Baran, Barışın 15 senelik çocukluk arkadaşıyım, bugüne kadar birine karşı ne terbiyesizliğini, ne bir saygısızlığını, ne bir gönül koymayı, bu çevrede Bahçelievler'de kime sorsanız, Barış parmakla gösterilen bir çocuk. Seveni ve sevdiği insan da çoktur. Bunu hak etmedi. Yani kumpas kurulmuş bir şekilde, bu çocuğu başına bu olay geldi iki gün boyunca hastanede mücadele etti. Dün gece hayatını kaybetti. Bugünde kendi ellerimizle toprağa verdik. Acımız çok büyük. Hiçbir şekilde bilmiyoruz, kardeşimiz olay anından beri gözünü açmış değil. Ondan öğrenemedik. Berkay yakalansa bile, yakalandıktan sonra söyleyeceklerine kesinlikle hiç birimizin inancı yok ifadelerini kullandı.