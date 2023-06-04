Bahçelievler'de silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de bir kamyonetin içinde sohbet eden Berkay Ö. ile Barış Tosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Berkay Ö. üzerinde bulunan silahla Barış Tosun'a 4 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Barış Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Berkay Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatırken cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'de bir kamyonetin içinde sohbet eden Berkay Ö. ile Barış Tosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Berkay Ö. üzerinde bulunan silahla Barış Tosun'a 4 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Barış Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Berkay Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatırken cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 06.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Basın Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kamyonetin içinde sohbet eden Berkay Ö. ile Barış Tosun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kamyonetten inen Berkay Ö. arkadaş oldukları öğrenilen Barış Tosun'a silahla 4 el ateş etti. Bir süre aracın etrafında dolaşan Berkay Ö. yaya olarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Barış Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri Berkay Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatırken, Barış Tosun düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Barış Tosun'un hayatını kaybettiği olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halinde ki kamyonetten Berkay Ö.'nün indiği, Barış Tosun'un kamyonetten inerek kaçmaya çalıştığı ve iki otomobilin arasında yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca, kamyonetin etrafında bir süre dolaşan Berkay Ö.'nün yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı da görülüyor.

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