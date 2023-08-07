Bahçelievler'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan bir kişi ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayın yaşandığı mahallede bulunan esnaf, olayı anlattı.

BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan bir kişi ağır yaralanırken, iki kişi oldukları belirtilen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki 3 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda, bir kişi üzerinde bulunan silahı çıkararak, tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kavgaya karışan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ve kimliği belirlenemeyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

7 ADET KOVAN BULUNDU