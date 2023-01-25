BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, kaçma anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Sedef Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle biri, silahla husumetli olduğu kişilere ateş açtı. 2 kişi yaralanırken, ateş eden taraftan olan 3 kişi kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'PUSUYA DÜŞÜRECEKKEN KENDİLERİ PUSUYA DÜŞÜYOR'

Çevre sakinlerinden Hammet Bıçakcı, "Silah sesi duyduk, dışarı çıktığımızda 2-3 kişinin kaçtığını gördüm. Ambulanslar falan geldi, 2 kişiyi vurmuşlar. Çatışma oluyor, vurulanların arabası orada. Polisler geldi. Herhalde husumet vardı. Arabadan iniyor 2 kişi, onları pusuya düşürecekken kendileri pusuya düşüyor" dedi.