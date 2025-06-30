Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Basın Ekspres Yolu'ndan İSTOÇ istikametine seyreden Ümit Kartal yönetimindeki 34 VL 5500 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü Çobançeşme Sapağı'nda taralı alanda aracını durdurdu.

Alevler kısa sürede otomobile yayılırken, sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Sürücü Ümit Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahale ettiğini ancak başarılı olamadığını, birçok kişinin kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Ekiplerin de müdahale ettiğini ancak aracı yanmaktan kurtaramadıklarını kaydeden Kartal, evcil hayvanıyla seyahat ettiğini, yangın çıkınca köpeğini alarak araçtan indiğini anlattı.