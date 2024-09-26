Bahçelievler'de Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı Düzenlendi

BAHÇELİEVLER'DE, Sağlıklı Kentler Birliği'nin eylül ayı encümen toplantısı düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi Başkanlık Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Murat Ar ve birliğin diğer üyeleri katıldı.

TUGAY: HEM TÜRKİYE İÇERİSİNDE HEM DE ULUSLARARASI PLATFORMDA DAHA ETKİLİ KURUMA DÖNÜŞTÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Sağlıklı Kentler Birliği olarak iki ayda bir encümen toplantısı yapıyoruz. Bugün encümen üyelerimizle Bahçelievler Belediyemizin, Hakan Başkanımızın misafiri olarak burada Bahçelievler'de toplantımızı gerçekleştirdik. Gündemimizde olan konular var. Bunlar Türkiye'deki kentlerin daha yaşam açısından sağlıklı olması için yapacağımız çalışmalar, bu çalışmalarla ilgili bir yol haritası program üzerine. Bu dönem Sağlıklı Kentler Birliği'ni Türkiye'deki artırdığı üye sayısıyla bugün 140'a yakın üyesi var ama bugün konuştuk yeni on yedi üyesi olacak. Aynı zamanda yurtdışında ilişkide olduğu uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini daha da güçlendirerek hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası platformda daha etkili kuruma dönüştürmeyi düşünüyoruz. Buna toplumumuzun, şehirlerimizin ihtiyacı var. Çok değerli bir toplantı oldu bugün. Çok teşekkür ediyorum Bahçelievler Belediyemize" dedi.

BAHADIR: ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

İklim değişikliği ve sürdürülebilir çevre politikalarının önemini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise "Bugün farklı illerden gelen belediye başkanlarımızla Sağlıklı Kentler Birliği'nin encümen toplantısını gerçekleştirdik. Burada 8 tane belediye başkanı var. Meclise girecek bazı kararlar aldık. Sağlıklı Kentler Birliği'nin asıl hedefi özellikle dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da Birleşmiş Milletler'de bahsettiği gibi iklimle alakalı insanları, şehirleri, ülkeleri bilinçlendirmeliyz ve bu sadece bir ülkenin çabasıyla değil tüm insanların çabasıyla oluyor. Türkiye olarak, Sağlıklı Kentler Birliği olarak bunun çabası içindeyiz. Hedefimiz gelecekte plastiklerin, atıkların olmadığı bir dünya miras bırakmak. İklimdeki bozukluğu dengeleyerek kuraklığı önlemek ve suyumuzun devamını sağlamak. Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a ve diğer belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Çok verimli bir toplantı oldu" diye konuştu.

Toplantı sonrası, katılımcı belediye başkanları Bahçelievler Belediye Başkanlık Kampüsü'nü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Katılımcılar, kampüs turu sırasında Bahçelievler Belediyesi'nin sıfır atık ve enerji tasarrufu projeleri hakkında bilgi aldılar.