Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler'de Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı Düzenlendi

Bahçelievler'de Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAHÇELİEVLER'DE, Sağlıklı Kentler Birliği'nin eylül ayı encümen toplantısı düzenlendi.

BAHÇELİEVLER'DE, Sağlıklı Kentler Birliği'nin eylül ayı encümen toplantısı düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi Başkanlık Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Murat Ar ve birliğin diğer üyeleri katıldı.

TUGAY: HEM TÜRKİYE İÇERİSİNDE HEM DE ULUSLARARASI PLATFORMDA DAHA ETKİLİ KURUMA DÖNÜŞTÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Sağlıklı Kentler Birliği olarak iki ayda bir encümen toplantısı yapıyoruz. Bugün encümen üyelerimizle Bahçelievler Belediyemizin, Hakan Başkanımızın misafiri olarak burada Bahçelievler'de toplantımızı gerçekleştirdik. Gündemimizde olan konular var. Bunlar Türkiye'deki kentlerin daha yaşam açısından sağlıklı olması için yapacağımız çalışmalar, bu çalışmalarla ilgili bir yol haritası program üzerine. Bu dönem Sağlıklı Kentler Birliği'ni Türkiye'deki artırdığı üye sayısıyla bugün 140'a yakın üyesi var ama bugün konuştuk yeni on yedi üyesi olacak. Aynı zamanda yurtdışında ilişkide olduğu uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini daha da güçlendirerek hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası platformda daha etkili kuruma dönüştürmeyi düşünüyoruz. Buna toplumumuzun, şehirlerimizin ihtiyacı var. Çok değerli bir toplantı oldu bugün. Çok teşekkür ediyorum Bahçelievler Belediyemize" dedi.

BAHADIR: ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

İklim değişikliği ve sürdürülebilir çevre politikalarının önemini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise "Bugün farklı illerden gelen belediye başkanlarımızla Sağlıklı Kentler Birliği'nin encümen toplantısını gerçekleştirdik. Burada 8 tane belediye başkanı var. Meclise girecek bazı kararlar aldık. Sağlıklı Kentler Birliği'nin asıl hedefi özellikle dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da Birleşmiş Milletler'de bahsettiği gibi iklimle alakalı insanları, şehirleri, ülkeleri bilinçlendirmeliyz ve bu sadece bir ülkenin çabasıyla değil tüm insanların çabasıyla oluyor. Türkiye olarak, Sağlıklı Kentler Birliği olarak bunun çabası içindeyiz. Hedefimiz gelecekte plastiklerin, atıkların olmadığı bir dünya miras bırakmak. İklimdeki bozukluğu dengeleyerek kuraklığı önlemek ve suyumuzun devamını sağlamak. Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a ve diğer belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Çok verimli bir toplantı oldu" diye konuştu.

Toplantı sonrası, katılımcı belediye başkanları Bahçelievler Belediye Başkanlık Kampüsü'nü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Katılımcılar, kampüs turu sırasında Bahçelievler Belediyesi'nin sıfır atık ve enerji tasarrufu projeleri hakkında bilgi aldılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Bahçelievler Politika Güncel Çevre Eylül

Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });