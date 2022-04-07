BAHÇELİEVLER'DE RİSKLİ BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de 45 yıllık olduğu belirtilen 8 dairenin bulunduğu 4 katlı bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Bina, bitişiğindeki inşaatın temel çalışması sırasında sallantılar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak'ta yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle bitişikte bulunan 45 yıllık 4 katlı binanın zaman zaman sallandığını belirten daire sakinleri, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, incelemelerde bulundukları binadan örnekler aldı. Betonda dökülmeler ve çatlaklar tespit eden ekipler bina sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti. Belediye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, kalacak yerileri olmayan bina sakinlerini çevredeki otellere yerleştirileceği belirtildi. Binanın yapılacak geniş çaplı inceleme sonucunda yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek