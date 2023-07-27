Bahçelievler'de Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bahçelievler'de özel hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık lise öğrencisi Serhat Tunçdemir, yeniden yargılandığı davada tekrar müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Serhat Tunçdemir, bilerek ve isteyerek herhangi bir eylem gerçekleştirmediğini öne sürerek, "Yargılama sonunda ceza alsam dahi gerçeğin ortaya çıkması adına eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmediğimi samimi olarak ikrar etme ihtiyacı hissediyorum." savunmasını yaptı.

Son sözü sorulan sanık Tunçdemir, "Ben olayı bilmiyorum, hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tunçdemir'i "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eyleminde tasarlama koşulu oluşmadığını değerlendiren heyet, bu hükmün uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Heyet, takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan ceza verilmişti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşında olan lise öğrencisi sanık Serhat Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteği aldığı belirtilmişti.

Olay günü 2 Ekim 2018'de sanığın doktor Hacıosman'ı hastane odasında silahla vurarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisi yapılan sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Şubat 2021'de sanık Serhat Tunçdemir'i "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın "geçmişini, sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, duruşmada gözlenen tutum ve davranışlarını" lehine takdiri indirim sebebi sayarak cezayı müebbet hapse indirmişti.

Dava dosyasına bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın doktor Fikret Hacıosman'ı tasarlayarak öldürmediğini, sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.