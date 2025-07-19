Bahçelievler'de Polis Kılığına Girip Kasa Çaldılar

Bahçelievler'de Polis Kılığına Girip Kasa Çaldılar
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Bahçelievler'de, polis gibi davranarak bir evden çelik kasa çalan iki şüpheli, yapılan operasyonla tutuklandı. Şüphelilerin kasa içerisinde bulunan değerli eşyaları çaldığı, olay akabinde kullanılacak aracı kundakladıkları belirlendi.

Bahçelievler'de polis gibi davranarak bir evden içerisinde altın ve para bulunan çelik kasa çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Zafer Mahallesi'nde 9 Temmuz'da gerçekleşen yağma konusuyla ilgili yapılan çalışmada, polis yeleği giyen ve polis şapkası takan şüphelilerin içerisinde 2 bin 100 dolar, 50 avro, altın bilezik, 5 gram altın, cumhuriyet altını ve 10 bin lira bulunan çelik kasayla bir ikametten ayrıldığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığın yaşandığı evin önüne araçla gelen şahısların polis gibi davranarak şapka ve yelek giyip ikamete girdiklerini, sonrasında kasayla çıkarak aynı araçla olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti.

Şüphelilerin, bu araçla geldikleri Güngören'deki bir adrese çelik kasayı bıraktığı, burada bir süre bekledikten sonra da başka bir araçla ayrıldıkları anlaşıldı.

Zanlıların, kullandıkları aracı da delil bırakmamak için olaydan bir gün sonra kundaklayıp yaktıkları belirlendi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Esenyurt, Esenler ve Güngören'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılar R.B. ve A.B'yi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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