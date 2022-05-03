BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI TAŞLA ÇİZDİ

BAHÇELİEVLER'de, park halindeki araçları elindeki taşla çizerek zarar verdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Araçlara çizdiği anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler'de, 1 Mayıs tarihinde saat 05.45 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi park halindeki araçları elinde bulunan taşla çizdi. Sabah, araçlarının başına gelen sürücüler, araçlarında meydana gelen hasarı fark etmeleri üzerine durumu polise haber vererek şikayetçi oldu. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, söz konusu maddi hasarı Filistin uyruklu H.S.A.K'nın (29) yaptığını tespit etti. H.S.A.K., Şirinevler Mahallesi'ndeki bir internet kafede 2 Mayıs tarihinde gözaltına alındı. 'Mala Zarar Verme' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol şartları uygulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel