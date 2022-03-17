BAHÇELİEVLER'DE OYUN SALONUNA GİRİP 200 BİN LİRALIK MALZEME ÇALDILAR

BAHÇELİEVLER'de bir ay önce açılan oyun salonundaki televizyonlar, oyun konsolları ve oyun kolları 5 kişi tarafından çalındı. Yaklaşık 200 bin liralık malzemenin çalındığı belirtilen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi'ndeki bir oyun salonunda meydana geldi. Gelen 5 kişiden 2'si, levye ile zorladıkları demir kapıdan oyun salonunun içine girdi. Rahat hareketleriyle dikkat çeken şüpheliler, tek tek fişlerini çektikleri 8 televizyon, 9 oyun konsolu ve oyun kollarını dışarıda bekleyen 3 kişiye taşıdı. Dışarıda gözcülük de yapan 3 kişi, içeriden çıkarılan malzemeleri arka sokağa park ettikleri araca taşıdı. Hırsızların oyun salonuna geliş ve oyun salonu içindeki hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sabah saatlerinde dükkana gelen Muzaffer Dulkadir bir süre hırsızların zorlayarak bozduğu otomatik kepenkle uğraştı. Daha sonra dükkana giren Dulkadir karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. 1 ay önce açtığı ve henüz sıfır ayarında olan televizyonlar, oyun konsolları ve oyun kollarının yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası hırsızlık dükkanın içindeki her şeyi alıp götürdüğü görüldü. Çalınan malzemelerin piyasa değerinin 200 bin lira olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELENDİĞİM BİRKAÇ MÜŞTERİM VAR

Bir yıl önce evlenen ve birikiminin üzerine kredi çekerek, bir ay önce oyun salonunu açan Muzaffer Dulkadir, 5 kişi beni gözetliyormuş. Dükkandan çıkmamı bekliyorlar. Saat 4'e kadar buralarda geziyorlar. Herkesin derin uykuda olduğu saatlerde kapıyı zorlayıp girmişler. İçeride ne var ne yok hepsini almışlar. Bütün emeklerim boşa gitti. Yıllarca çalıştım, biriktirdim bir ay önce bu dükkanı açtım. Hepsini 45 dakikada yok ettiler. O kadar rahat davranıyorlar ki, şüphelendiğim birkaç müşterim var. İçeri girince acele etmiyorlar, tek tek bakıp fişlerini çıkarıyorlar. 8 tane 140 ekran televizyon, 9 oyun konsolu almışlar. Çok mağdur oldum. Bir yıl önce düğün yaptım. Düğün altınları, birikimin üzerine borç aldım dükkanı açtım. Burayı açmanın maliyeti 250 bin lira oldu bana. Dışarıdan bakıldığı gibi kolay değil, onca emeğimi çöpe attılar. Bir tane bile bırakmamışlar, her şeyi almışlar. 4 aylık bir bebeğim var diye konuştu.

Muzaffer Dulkadir'in kardeşi Ercan Dulkadir de hırsızların yakalanmasında yardımcı olacak kişilere 10 bin lira ödül vereceklerini belirtti. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri de hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.