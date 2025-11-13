Bahçelievler'de Otoparkta Kaza: Sürücü 5 Metreden Düştü
Bahçelievler'de bir sürücü otopark içinde hakimiyetini kaybederek diğer araçlara çarptı ardından da yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kazada, sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Yaralı sürücüyü otomobilden çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel