Bahçelievler'de Otoparkta Kaza: Sürücü 5 Metreden Düştü

Bahçelievler'de bir sürücü otopark içinde hakimiyetini kaybederek diğer araçlara çarptı ardından da yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kazada, sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. Yaralı sürücüyü otomobilden çıkarma çalışmaları devam ediyor.

