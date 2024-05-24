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Bahçelievler'de Otomobilde Silahlı Saldırı Anı Kamerada

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Bahçelievler'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırgan kaçarken, yaralı sürücü de aracını sokakta bırakarak kaçtı. Polis, saldırganın yakalanması ve yaralı sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocasinan Mahallesi Balaban Sokak'ta 34 KHF 544 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan sürücü, geri manevra yaptığı aracını saldırganın üzerine sürdü. Sürücü, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken otomobiliyle başka bir araca çarptı.

Silahlı saldırgan kaçarken, yaralı sürücü de aracını sokakta bırakarak oradan uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, Balaban ve Bal sokaklarda inceleme yaptı. Araçta mermi izleri olduğunu belirleyen ekipler, sokakta da çok sayıda boş kovan buldu.

Polis, saldırganın yakalanması ve yaralı sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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