Bahçelievler'de Otomobil Tamirhanesinde Patlama: Yangın Çıktı

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde bir otomobil tamirhanesinde kaynak makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de, otomobil tamirhanesinde kaynak makinesinin patlamasıyla çıkan yangında iş yeri ile bir araçta hasar oluştu.

Soğanlı Mahallesi'ndeki otomobil tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle kaynak makinesi patladı.

Patlama nedeniyle iş yerinde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, tamirhane ile içeresindeki otomobile zarar verdi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
