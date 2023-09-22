Bahçelievler'de Otomobil Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Kazada otomobildeki Uğur Tunç (33), Halil İbrahim Eşiyok (22), Emirhan Ünal (21) ve kimliği tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 34 EPG 224 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Uğur Tunç (33), Halil İbrahim Eşiyok (22), Emirhan Ünal (21) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 1 kişiyi ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı.

TABANCA VE UYUŞTURUCU BULUNDU

kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin köprünün beton bloğuna çarptığı görülüyor.