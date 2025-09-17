Bahçelievler'de Oto Yıkama Dükkanına Silahlı Saldırı

Bahçelievler'de bir kişinin yaralandığı oto yıkama dükkanına silahlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanına 12 Eylül'de motosikletleriyle gelen silahlı 4 şüpheli, burada bulunan görevliyi darbetti.

Şüpheliler, oto yıkamacıya müşteri olarak gelen bir kişiyi de silahla yaraladıktan sonra uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin buradaki ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlerle oto yıkamacıya gelen 4 şüphelinin, silahlarını çıkarıp görevliyi darbettiği ve etrafa silahla ateş ettikleri sırada burada bekleyen bir kişinin yaralandığı yer alıyor.