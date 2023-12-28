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Bahçelievler'de Okul Önlerinde Denetim Yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'deki bir okul çevresinde şüpheli araçları durdurarak arama ve GBT kontrolü gerçekleştirdi.

BAHÇELİEVLER'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde denetim yapıldı. Ekipler şüpheli bulunan araçlarda arama yaparken, sürücülerin GBT kontrolü de gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde okul önlerinde denetim gerçekleştirildi. Bahçelievler'deki Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçlar içerisinde detaylı arama yapılırken sürücülerin üst araması yaplırken ve sürücülerin GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolü de gerçekleştirildi.

Veli Fatma Ivrak, "Çok memnunuz, bence daha sık olması gereken birşey. Bu okul için çok mecburi birşey. Öğrenciler arasında tartışmalar oluyor. Daha sık yapılırsa denetimler gözleri korkar en azından" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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