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Bahçelievler'de Muhtar Emlakçıyı Vurarak Ağır Yaraladı

Bahçelievler'de Muhtar Emlakçıyı Vurarak Ağır Yaraladı
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Bahçelievler'de park sorunu nedeniyle tartışan muhtar İbrahim G., emlakçı Şeref Y'yi silahla yaralayarak gözaltına alındı. Olay sonrasında mağdurun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Bahçelievler'de, park sorunu nedeniyle tartıştığı emlakçıyı silahla vurup ağır yaraladığı öne sürülen muhtar gözaltına alındı.

İddiaya göre, Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta, mahallenin muhtarı İbrahim G. ile emlakçı Şeref Y, iş yeri önünde araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmada silahla vurulan Şeref Y, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Şeref Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli İbrahim G, polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalandı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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