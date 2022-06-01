BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETLİLERDEN SERVİS ŞOFÖRÜNE DAYAK - Haberler

BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETLİLERDEN SERVİS ŞOFÖRÜNE DAYAK
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAHÇELİEVLER'de 3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü.
BAHÇELİEVLER'de 3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü.
Yenibosna'da dün akşam saatlerinde servis şoförü iddiaya göre emniyet şeridinden ilerleyen motosikletlileri sıkıştırdı. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüleriyle servis şoförü arasında tartışma çıktı. 3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel