BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETLİLERDEN SERVİS ŞOFÖRÜNE DAYAK - Haberler

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BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETLİLERDEN SERVİS ŞOFÖRÜNE DAYAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAHÇELİEVLER'de 3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü.

BAHÇELİEVLER'de 3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü.

Yenibosna'da dün akşam saatlerinde servis şoförü iddiaya göre emniyet şeridinden ilerleyen motosikletlileri sıkıştırdı. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüleriyle servis şoförü arasında tartışma çıktı. 3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenibosna Güncel Haberler

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