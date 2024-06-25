Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler'de Motosikletli Şüphelilerin Tabancayla Ateş Etmesi Paniğe Neden Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de motosikletli 2 şüphelinin sokakta tabancayla ateş etmesi paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, bazı bina ve park halindeki araçlar zarar gördü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de motosikletli 2 şüphelinin sokakta tabancayla ateş etmesi paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Babil Sokağı'na motosikletle gelen iki şüpheli, tabancayla çevreye ateş edip kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, bazı bina ve park halindeki araçlar zarar gördü.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi. Sokakta inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelilerin ateş açmasının ardından vatandaşların sokakta yaşadığı korku cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, saldırıda zarar gören araçlar ve polis ekiplerinin incelemeleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title