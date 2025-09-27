Bahçelievler'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Bahçelievler'de meydana gelen kazada, bir otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Yenibosna Merkez Mahallesi Ali Duran Sokak'ta seyreden 34 KKZ 923 plakalı minibüs ile Ahmet D. idaresindeki 34 ECE 772 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazaya karışan otomobil takla atıp devrilirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü Ahmet D. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Minibüste sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Hafif yaralı olduğu belirlenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.