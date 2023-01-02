Bahçelievler'de minibüs şoförüyle kuryenin yol verme kavgası

BAHÇELİEVLER'de minibüs şoförüyle motosikletli kurye arasında başlayan yol verme tartışması, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Minibüs içindeki yolcu, kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde önceki gün saat 21.00 sıralarında Bakırköy-Bağcılar hattında sefer yapan bir minibüs şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme tartışması çıktı. Minibüs şoförü aracından inince tartışma kavgaya dönüştü. Şoför ve kurye birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı çevredekiler ayırdı. Minibüs içindeki bir yolcu kavgayı cep telefonuyla kaydetti. Şoför ve kurye, olay yerine polis ekiplerine, birbirlerinden şikayetçi olduklarını bildirdi.