Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçelievler'de minibüs şoförüyle kuryenin yol verme kavgası

Güncel Haberler

BAHÇELİEVLER'de minibüs şoförüyle motosikletli kurye arasında başlayan yol verme tartışması, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

BAHÇELİEVLER'de minibüs şoförüyle motosikletli kurye arasında başlayan yol verme tartışması, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Minibüs içindeki yolcu, kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde önceki gün saat 21.00 sıralarında Bakırköy-Bağcılar hattında sefer yapan bir minibüs şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme tartışması çıktı. Minibüs şoförü aracından inince tartışma kavgaya dönüştü. Şoför ve kurye birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı çevredekiler ayırdı. Minibüs içindeki bir yolcu kavgayı cep telefonuyla kaydetti. Şoför ve kurye, olay yerine polis ekiplerine, birbirlerinden şikayetçi olduklarını bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title