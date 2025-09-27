Bahçelievler'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

BAHÇELİEVLER'de minibüsün çarptığı otomobil devrildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 1 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Ali Duran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D.'nin kullandığı 34 ECE 772 plakalı otomobile, 34 KKZ 923 plakalı minibüs çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ahmet D., çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilin bagajından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla minibüsten hafif yaralı olarak kurtarılan 2 kişi de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.