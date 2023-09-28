Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi
İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler'deki patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır üçü de hafif olmak üzere toplam 4 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadesi yer aldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel