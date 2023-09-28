Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler'deki patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır üçü de hafif olmak üzere toplam 4 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadesi yer aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.