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Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

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İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler'deki patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır üçü de hafif olmak üzere toplam 4 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadesi yer aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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