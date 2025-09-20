Haberler

Bahçelievler'de Metruk Yapıda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de yıkılan bir binanın yanında bulunan metruk yapıda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bahçelievler'de, yıkılan bir binanın yanında bulunan metruk yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi'nde, alınan karar doğrultusunda Bahçelievler Belediyesi ekiplerince yıkılan binanın bulunduğu alanda yer alan metruk yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, metruk yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı

Kurultaya saatler kala sürpriz temas! Telefonla arayıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.