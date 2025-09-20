Bahçelievler'de Metruk Yapıda Yangın Çıktı
Bahçelievler'de yıkılan bir binanın yanında bulunan metruk yapıda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bahçelievler'de, yıkılan bir binanın yanında bulunan metruk yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi'nde, alınan karar doğrultusunda Bahçelievler Belediyesi ekiplerince yıkılan binanın bulunduğu alanda yer alan metruk yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, metruk yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel