BAHÇELİEVLER'DE METROBÜSTE YANGIN - Haberler

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BAHÇELİEVLER'DE METROBÜSTE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAHÇELİEVLER'de, seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

BAHÇELİEVLER'de, seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoför aracı durdurarak yolcuları tahliyeye etti.

Yangın, Bahçelievler'de 16.50 sıralarında, Zincirlikuyu yönünde Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcular Yenibosna Durağına kadar yürümek zorunda kalırken, bildirilmesi üzerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası metrobüs aracı Yol Yardım Aracıyla yoldan çekildi. Dumanlar içinde kalan metrobüsten inen yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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