Bahçelievler'de Metrobüs Yangını, Yolcular Tahliye Edildi

Bahçelievler'de metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücü ve güvenlik görevlilerince söndürüldü.

Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, Yenibosna istasyonunda araçtaki yolcuları tahliye ederek, güvenlik görevlileriyle yangına müdahale etti.

Yangın, metrobüsün diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangın dolayısıyla metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.