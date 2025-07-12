Bahçelievler'de Metrobüs Yangını, Yolcular Tahliye Edildi
Bahçelievler'de metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücü ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeni henüz belirlenemedi ve seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.
Bahçelievler'de metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücü ve güvenlik görevlilerince söndürüldü.
Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, Yenibosna istasyonunda araçtaki yolcuları tahliye ederek, güvenlik görevlileriyle yangına müdahale etti.
Yangın, metrobüsün diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü.
Yangın dolayısıyla metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel