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Bahçelievler'de Metrobüs Arızalandı: Yolcular Tahliye Edildi

Bahçelievler'de Metrobüs Arızalandı: Yolcular Tahliye Edildi
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Bahçelievler'de arka bölümünden duman çıkan metrobüs, yolcularının durakta indirilmesini gerektirdi. Olay sonrası ekipler arızanın nedenini belirlemek için çalışmalara başladı.

Bahçelievler'de, arka bölümünden duman çıkıp arızalanan metrobüsün yolcuları durakta araçtan indirildi.

Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametine giden metrobüsün arka bölümünden henüz bilinmeyen nedenle duman çıktı. Metrobüs şoförü, yolcularını Şirinevler durağında indirerek, aracı taralı alana çekti.

Görevliler, arızanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Metrobüsten çıkan dumanlar, çevreden de fark edildi.

Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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