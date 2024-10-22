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Bahçelievler'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bahçelievler'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Bahçelievler'de 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında 'Yarın Değil, Bugün Gel: Erken Teşhis Hayat Kurtarır' temalı yürüyüş ve seminer gerçekleştirildi.

Bahçelievler'de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında "Yarın Değil, Bugün Gel: Erken Teşhis Hayat Kurtarır" temalı etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Milli Egemenlik Parkı'ndan başlayan yürüyüşte, katılımcılar "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankart açtı ve döviz taşıdı, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığı mesajı verildi.

Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yürüyüş son buldu. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, burada düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre yaklaşık her 8 kadından birinin meme kanseriyle karşılaştığının görüldüğünü söyledi.

Meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak hem sağlık hizmetlerimizi hem de bilinçlendirme çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığımız, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer sağlık kurumlarımızla işbirliği içinde erken teşhisin önemini her fırsatta vurguluyoruz." diye konuştu.

Bahadır, Bahçelievler Belediyesi olarak 2022'de hizmete açtıkları Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi hakkında şunları kaydetti:

"KETEM'de 40 yaş üzerindeki kadınlara yılda bir kez mamografi yapılmaktadır ve tarama hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir. Kanser gibi hastalıklarla mücadelede en önemli unsurlardan biri olan erken teşhisle komşularımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca diğer sağlık merkezlerimizle de vatandaşlarımızın her zaman yanındayız."

Programda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Biriminden Uzm. Dr. Büşra Sandıklı ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. İksan Taşdelen, kanserin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhisin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğe kamu kurumlarının müdürleri ile muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

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