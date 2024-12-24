Bahçelievler'de Matbaa Atölyesinde Yangın Çıktı
Bahçelievler'deki iki katlı matbaa kalıp atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın bilinmeyen bir nedenle başladı ve iş yerinde hasara yol açtı.
Bahçelievler'de iki katlı matbaa kalıp atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Sitesi'nde iki katlı matbaa kalıp atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel