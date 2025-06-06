Bahçelievler'de Mahsur Kalan Kurbanlık Boğa Kurtarıldı

Bahçelievler'de Mahsur Kalan Kurbanlık Boğa Kurtarıldı
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Bahçelievler'de Mahsur Kalan Kurbanlık Boğa Kurtarıldı
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Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir vatandaşın apartman önüne getirdiği boğa, daire penceresine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan boğa, herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı. Yetkililer, bu tür olayların bayramda sıkça yaşandığını belirtti.

BAHÇELİEVLER Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir vatandaşın apartmanın önüne getirdiği boğa, bahçe katındaki daire penceresinin boşluğuna düştü. Mahsur kalan boğa için mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma operasyonu başlattı. Yetkililerin seferber olduğu olayda, boğa zarar görmeden kurtarıldı.

Belediye yetkilileri, bu gibi durumların bayramda sık yaşandığını belirterek, "Vatandaş hayvanı getiriyor, uygun olmayan bir yere bağlıyor. Hayvan bilmediği bu ortamdan ürkerek kaçmaya başlıyor ve istenmeyen kazalar olabiliyor" dedi.

Bahçelievler Kocasinan mahallesinde, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurbanlık boğa sağ salim kurtarıldı. Olay, bölgede kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu. Konuyla ilgili olarak Bahçelievler Belediyesi yetkilileri, "Hayvanları güvenli alanlara bağlayın, hem hayvanın hem de çevrenin güvenliği için bu önlemi ihmal etmeyin" diye uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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