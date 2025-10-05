Haberler

Bahçelievler'de Kuyumcudan 3 Kilogram Altın ve 133 Bin Lira Çalındı

Bahçelievler'de bir kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın ile 133 bin lira çalan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri kaydedildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de, kuyumcudan yaklaşık 3 kilogram altın ile 133 bin liranın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, Yenibosna Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde, henüz kimliği belirlenemeyen şüphelilerin kepengini kırdığı kuyumcudan hırsızlık yaptığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucunda, işi yerine gelen 3 zanlıların yaklaşık 3 kilogram altın ve 133 bin lirayı alıp kaçtığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iş yerine giren zanlıların altın ve paraları almaları yer aldı.

Şüphelilerin iş yerinden kaçtıkları anlar da cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
